Реал – Барселона: обзор матча

«Реал» и «Барселона» показали настолько сильный старт сезона, что к середине октября у них лишь по два потерянных очка. Еще никому из соперников не удалось их победить, но сегодняшний матч стал исключением.

Легендарное Эль-Классико началось в 17:15 в рамках 9-го тура. Счет в матче открыл капитан «королевского» клуба Карим Бензема уже на 12-й минуте поединка. Удвоил преимущество Федерико Вальверде после результативной передаче Форлана Менди уже на 35-й минуте.

Первый тайм завершился со счётом 2:0. После перерыва тренер «блаугранас» провёл множество замен, чтобы переломить ход матча. На 83-й минуте у «Барсы» появилась надежда благодаря голу Феррана Торреса, но точку в матче на 90+1 минуте с пенальти поставил вингер мадридцев Родриго, сделав финальный счет 3:1.

Таким образом, «Барселона» потерпела свое первое поражение, а «Реал» продолжил свою уверенную серию. После 9 матчей «сливочные» находятся на первом месте с 25 очками, а «гранатовые» – на втором с 22 очками.

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