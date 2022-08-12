Бывшая звезда Челси назвал четыре клуба, у которых больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у Реала

Несмотря на это превосходство, эксперт BT Sport и экс-звезда «Челси» Джо Коул считает, что есть четверка клубов, которые по-прежнему сильнее, чем команда Карло Анчелотти.

«Я по-прежнему считаю, что «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария» выше их, — признался он. — Я по-прежнему считаю, что есть еще четыре команды, способные выиграть Лигу чемпионов в следующем году».

«Они выиграли Лигу чемпионов, и вы должны отдать им должное, они абсолютно игроки мирового уровня с тренером мирового класса», — сказал Коул, однако отметил, что их победа была вызвана скорее тем, что просто так сложились звезды.

Joe Cole: "Bence hâlâ Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih; Real Madrid'den daha iyi gözüküyor." pic.twitter.com/r7yrR2IwrX — EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) August 11, 2022

Напомним, что «Реал» вышел в финал ЛЧ с драматическими победами над «ПСЖ», «Челси» и «Сити» и был аутсайдером перед поединком с «Ливерпулем».