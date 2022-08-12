Бывшая звезда Челси назвал четыре клуба, у которых больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у Реала

03:14, Сегодня
Спорт
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Фото: pixabay.com

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул считает, что у этих четырех команд больше шансов выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне, чем у нынешних обладателей — «Реала».

«Реал» обыграл «Ливерпуль» еще в мае и выиграл элитный турнир Европы в рекордный 14-й раз.

В среду вечером он завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв прошлогоднего победителя Лиги Европы «Айнтрахт Франкфурт» со счетом 2:0.

Несмотря на это превосходство, эксперт BT Sport и экс-звезда «Челси» Джо Коул считает, что есть четверка клубов, которые по-прежнему сильнее, чем команда Карло Анчелотти.

«Я по-прежнему считаю, что «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария» выше их, — признался он. — Я по-прежнему считаю, что есть еще четыре команды, способные выиграть Лигу чемпионов в следующем году».

«Они выиграли Лигу чемпионов, и вы должны отдать им должное, они абсолютно игроки мирового уровня с тренером мирового класса», — сказал Коул, однако отметил, что их победа была вызвана скорее тем, что просто так сложились звезды.

Напомним, что «Реал» вышел в финал ЛЧ с драматическими победами над «ПСЖ», «Челси» и «Сити» и был аутсайдером перед поединком с «Ливерпулем».

Ранее мы писали, что Карим Бензема признал, что уход Криштиану Роналду из «Реала» помог ему «изменить свою игру» и стать одним из самых мощных нападающих в мировом футболе.

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Автор материала:
Ирен Давид
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