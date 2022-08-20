Звезду Барселоны попросили выбрать между Тоттенхэмом и Реалом: он ответил

Бывший игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался на «Камп Ноу» в середине прошлого сезона и, похоже, до сих пор сохраняет некоторую лояльность к своей старой команде.

Это потому, что его попросили выбрать между конкурентами «Арсенала» «Тоттенхэмом» и заклятым врагом его нынешней команды «Реалом».

Появившись на ESPN в программе «You Have To Answer», 33-летний футболист какое-то время колебался, прежде чем встать на сторону испанского клуба.

Излишне говорить, что болельщикам «Арсенала» понравился его ответ.