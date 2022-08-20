Звезду Барселоны попросили выбрать между Тоттенхэмом и Реалом: он ответил

Бывший игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался на «Камп Ноу» в середине прошлого сезона и, похоже, до сих пор сохраняет некоторую лояльность к своей старой команде.
Это потому, что его попросили выбрать между конкурентами «Арсенала» «Тоттенхэмом» и заклятым врагом его нынешней команды «Реалом».
Появившись на ESPN в программе «You Have To Answer», 33-летний футболист какое-то время колебался, прежде чем встать на сторону испанского клуба.
Излишне говорить, что болельщикам «Арсенала» понравился его ответ.
Обамеянга попросили выбрать между кучей других футбольных и не связанных с футболом тем, включая извечные дебаты Лионеля Месси против Криштиану Роналду.
Он выбрал семикратного обладателя «Золотого мяча» Месси, а не Роналду.
Игрок сборной Габона также выбрал легенду Бразилии Пеле, а не покойного великого Диего Марадону.
Он долго думал, выбирая между Килианом Мбаппе и Тьерри Анри, в конце концов выбрав легенду «канониров».
Обамеянг также продемонстрировал свою поддержку Кариму Бензема, выбрав его вместо основного игрока «шпор» Гарри Кейна.
Ранее мы писали, что потенциальное будущее Криштиану Роналду получило новый поворот: один из руководителей «Боруссии» Дортмунд назвал трансфер «очаровательной идеей», но есть одно «но».