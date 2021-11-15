Диетолог рассказал, можно ли запивать еду

Андрей Бобровский заявил, что еду можно запивать как водой, так и чаем.

Чем можно запивать еду и на что следует обратить внимание при выборе напитка — рассказал Андрей Бобровский, кандидат медицинских наук, диетолог и доцент медицинского факультета.

Идеальный напиток для употребления во время и после еды — это вода, причем она должна быть теплой, желательно комнатной температуры, отметил диетолог и объяснил, почему неприемлемы утверждения о том, что запивать водой еду вредно.

«Мнение о том, что не следует пить воду во время еды, не совсем оправдано. Потому что если мы берем суп как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп, как правило, это вода наряду с более твердой пищей. Вы можете его съесть. С едой», — сказал Бобровский.

Вы также можете запивать еду травяным чаем, черным или обычным зеленым, но не слишком крепким, говорит диетолог. Стоит помнить, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует пить слишком много чая.

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