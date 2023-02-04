Будет «штормить» почти неделю: мощная магнитная буря вскоре накроет Землю

Февраль начался хорошо, без особых метеорологических влияний на нашу планету. Двухдневная магнитная буря, которая длилась в период с 1 по 2 февраля, была достаточно слабой, что даже самые уязвимые люди не ощутили ее влияния на свою жизнь, здоровье и повседневные ритуалы.

Однако в скором времени следует ожидать вторую геомагнитную волну, и в этот раз так просто ее пережить не удастся. Ученые считают, что четырехдневная буря будет устойчивой интенсивности.

Подробней об этом информирует сайт Новости Ю.

Сообщается, что уже со вторника, 7 февраля, на Земле следует ожидать магнитную бурю, мощностью в 4 балла. Такой сильной она будет и в последующие несколько дней — 8, 9 и 10 февраля.

Стоит уточнить, что интенсивность в 4 балла считается средней, этот показатель имеет более слабое влияние, чем мощные волны, однако не может пройти незаметно для метеочувствительных людей, тем более, если учитывать ее продолжительность. Лишь к субботе, 11 февраля, магнитная буря стихнет, и тогда показатель будет равен 2 баллам.

Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными, но их объединяет то, что человеку без видимых на то причин становится плохо. В добавок к этому, на симптомы еще влияют и хронические заболевания. Также немалую роль играет возраст, образ жизни, эмоциональное состояние.

Симптомы метеозависимости:

слабость, быстрая утомляемость;

утрата аппетита;

боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы или тяжелые вывихи;

головокружение;

головная боли, мигрень;

«скачки» артериального давления;

шум в ушах;

учащенное сердцебиение;

одышка;

перепады настроения, тревожность, злость, депрессия.

Этих симптомов можно избежать, если следовать простым правилам — правильно питаться, больше отдыхать, заниматься физкультурой, отказаться от алкоголя и сигарет, гулять на свежем воздухе и спать не меньше 8 часов, и при этом ложиться в кровать до 22.00.

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