Израильские ученые нашли общий вес всех жуков на Земле — исследование

Общий вес наземных членистоногих составляет около 1 миллиарда тонн, что примерно равно весу всех людей и сельскохозяйственных животных на Земле вместе взятых.

Исследователи из Научного института Вейцмана в Реховоте сделали значительный шаг в изучении членистоногих. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Science Advances, группа под руководством профессора Рона Мило подсчитала, что общая биомасса (общая масса) наземных членистоногих составляет около одного миллиарда тонн, что примерно равно массе всех людей (около 400 млн т) и всех сельскохозяйственных животных (около 600 млн т) на земле вместе взятых.

«Членистоногих называют «маленькими созданиями, управляющими миром» из-за их центральной роли во многих экологических процессах. Мы должны принять их во внимание, если хотим полностью понять влияние человечества на планету и возможные последствия изменения климата», — сказал доктор Юваль Розенберг, который вместе с доктором Йинон Бар-Он руководил исследованием в лаборатории Майло.

«Количественная оценка популяций членистоногих устанавливает базовый уровень, по которому мы можем измерить будущие изменения в сообществах членистоногих и то, как эти изменения, в свою очередь, могут повлиять на глобальные процессы», — сказал Розенберг.

Исследователи собрали данные тысяч наблюдений, проводившихся на протяжении многих лет примерно в 500 местах по всему миру. Эти участки представляют собой различные биомы, от тропических лесов до пустынь и сельскохозяйственных угодий. Ученые изучили данные о биомассе членистоногих как под землей, так и над землей, например, на растениях.

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