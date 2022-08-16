Боль в груди: чего категорически нельзя делать

При боли в груди нельзя пить обезболивающие или нитроглицерин. Лучше сразу снять нагрузку, сев на стул или пол, или даже лечь на землю.

Боли в груди в какие-то моменты испытывают почти все люди. Это не обязательно может быть предвестником серьезных проблем с сердцем, таких как инфаркт. Но имеет смысл прислушаться к рекомендациям специалистов.

Врач-кардиолог Ольга Савонина подчеркнула, что при грудной боли в первую очередь нужно снять нагрузку: занять удобное положение, расслабить мышцы, если потребуется, то даже лечь на землю.

«Любой вид нагрузки требуется сразу убрать. Если бегали или ходили, то присядьте, отдышитесь. Если нагрузка не прошла, то можно лечь на землю», — порекомендовала доктор.

Запрещено принимать обезболивающие или нитроглицерин, чтобы снять болевые ощущения, особенно в случае пониженного давления.

Место, где ощущается боль, нельзя массажировать или растирать, прикладывать холод, нельзя пить холодную воду или содовый раствор соды для уменьшения чувства жжения.

Кардиолог пояснила, что нельзя проигнорировать этот приступ, даже если боль прошла сама собой. Обязательно необходимо обратиться к врачу.

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