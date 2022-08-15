Медики выяснили, сколько полезно спать для здоровья сердца

Люди, которые спят по 6-8 часов в сутки, менее остальных подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Группа ученых, в которую вошли специалисты из пекинской больницы Фувай и канадского университета Макмастера, изучили связь между продолжительностью сна и показателями сердечного здоровья. Они установили, что для для поддержания сердечной мышцы в хорошей форме предпочтительней спать не менее 6 часов, но и не более 8 часов в сутки.

Об этом пишет grodno24.

Отклонение от данных цифр как в плюс, так и в минус, негативно скажется на состоянии организма, убеждены научные эксперты.

В этом проекте приняли участие более ста тысяч добровольцев возрастом от 35 до 70 лет. Восемь лет наблюдений позволили ученым увидеть закономерность – люди, которые спали более 8 часов в сутки, были в большей мере склонны к проблемам с сердцем.

В частности, среди этой категории граждан были зафиксированы 4,3 тысяч случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний и столько же летальных исходов.

Специалисты решили выяснить, сон какой продолжительности предпочтительней для поддержания здоровых функций сердца. Они учли влияние таких факторов, как пол, возраст, наследственные заболевания, пристрастия к табаку или алкоголю, наличие диабета и проблемы с давлением. Таким образом было определено оптимальное время сна.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.