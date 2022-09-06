Быстрая разрядка телефона: с чем это может быть связано

Неправильная эксплуатация телефона приводит к быстрой разрядке батареи. Эксперты посоветовали, на что обратить внимание в таком случае.

Быстрая разрядка телефона относится к крайне раздражающим проблемам и часто вызывает желание бросить все и купить новый гаджет.

Однако прежде чем расстраиваться, нужно сначала разобраться в проблеме, пишет telegraf.

Технические эксперты рассказали, что быстрая разрядка телефона может быть вызвана неправильным обращением с телефоном. Рекомендуем выяснить причины быстрого расходования зарядки вашего гаджета.

Во-первых, обратите внимание, не работает ли большое количество ненужных приложений и функций в фоновом режиме. Они потребляют огромное количество энергии. Следите за этим и выключайте такие программы.

Также многие допускают такую ошибку, как зарядка телефона в ванной. Этого категорически нельзя делать.

Кроме того, если телефон подвергается воздействию очень низких или очень высоких температур, то это неблагоприятно сказывается на емкости батареи и, соответственно, времени разрядки устройства. Поэтому постарайтесь не допускать перегрева или переохлаждения вашего телефона.

Не стоит использовать неисправную батарею АКБ. Старый аккумулятор нужно без сожалений удалить и заменить на новый, причем от производителя.

Не стоит забывать, что в месте с плохим покрытием, телефон постоянно пытается поймать сеть и очень быстро разряжается. Если находитесь в таком месте — выключайте режим передачи данных, переводите в режим полета.

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Также напомним, что ошибка некоторых владельцев телефонов в том, что они практически не выключают мобильный интернет на своих гаджетах. Оказалось, что это чревато определенными проблемами с телефоном.