Дерматологи рассказали, как и почему появляется пигментация

В попытке добиться красивой и здоровой кожи люди часто достигают обратного эффекта, и на лице и теле появляются темные пятна. Врачи дали рекомендации, на что обратить внимание в таком случае.

Темные пятна на лице и теле появляются из-за чрезмерного загара на солнце и в солярии. Врачи рассказали, какие еще причины могут вызывать пигментацию.

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По мнению дерматологов, образование и неравномерное распределение по телу пигментных пятен вызвано такими факторами как косметические процедуры, пилинги, инъекции, шрамы после операций. Об этом сообщает zdorovia.

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Чаще всего пигментация усиленно проявляется в зрелом возрасте и усугубляется по мере старения кожи. Тогда этот самый большой человеческий орган перестает сопротивляться вредным воздействиям, и это проявляется пигментными пятнами. Люди перестают получать на солнце красивый и ровный загар, а врачи в это время рекомендуют вообще избегать излишнего нахождения под активными солнечными лучами.

Важно, что кроме солнечной пигментации, бывает еще и наследственный фактор, то есть врожденная повышенная склонность к образованию пятен.

При нарушениях гормонального фона также активируется образование новых пигментов. К таким изменениям приводят сбои и патологии щитовидной железы и надпочечников.

При болезнях печени и нехватке витаминов (особенно А, С, D, Е) и минералов проблема пигментации еще более усиливается.

Для уменьшения интенсивности пигментных пятен и снижения вероятности развития пигментации постарайтесь не злоупотреблять солярием или солнечными лучами, а также остерегайтесь проведения агрессивных косметических процедур.

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