Диетолог назвала два летних салата, которые помогают похудеть

Диетолог Кэрри Габриэль предложила два рецепта быстрых и здоровых блюд без варки и запекания, которые способствуют похудению.
Салат с курицей, персиком и авокадо
Сейчас сезон косточковых фруктов, и она предлагает приготовить что-нибудь с персиками или нектаринами. Как насчет салата из курицы, персиков и авокадо? Он богат белком, здоровым жиром и большим количеством клетчатки.
- Купите пакет смешанной зелени, 2-3 персика, авокадо и предварительно приготовленную курицу, нарезанную кубиками.
- Нарежьте персики и авокадо.
- Смешайте все вместе.
- Заправьте это бальзамическим и оливковым маслом или вашей любимой заправкой, купленной в магазине.
Салат из тунца
Этот рецепт богат белком и содержит множество хрустящих овощей.
- Используйте одну банку консервированного тунца. Слейте воду и смешайте с обезжиренным майонезом или вашим любимым
безмолочным заменителем.
- Добавьте чайную ложку дижонской горчицы для пикантности.
- Нарежьте немного красного болгарского перца, сельдерея и зеленого лука и добавьте в смесь.
- Возьмите две лепешки вашей любимой марки и намажьте их этой смесью.
- Сверните и наслаждайтесь!
Ранее Курсор сообщал, что названо полезное лакомство, которым можно заменить сладости и выпечку.