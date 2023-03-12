Диетологи назвали продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь

Есть определенные продукты, которые не рекомендуется употреблять в качестве закуски к алкоголю, так как они могут негативно сказаться на самочувствии на следующее утро после застолья, а также нанести вред здоровью.

Об этом пишет «Мedicalanswers«.

Диетологи отмечают, что хоть маринованные огурцы считаются популярной закуской, но на самом деле они не подходят. Это блюдо обогащено уксусной кислотой, консервантами, подсластители, которые могут негативно влиять на слизистую желудка. Закусив огурцами утром, можно проснуться от болезненных ощущений в области желудка, что крайне неприятный «бонус» до возможного похмелья.

Сладкие напитки и алкоголь тоже опасный тандем. В составе обоих напитков много сахара, что может нарушить углеводный обмен. Сочетая данные напитки, можно столкнуться с проблемами с печенью и поджелудочной железой.

В то же время хорошим вариантом для закуски могут стать помидоры. Эксперты подчеркивают, что они содержат органические кислоты, но в то же время богаты минеральными солями, которые помогают выводить лишнюю жидкость.

Если вы ищете подходящую закуску к алкогольным напиткам, то некоторые продукты могут ухудшить состояние к утру и даже повредить здоровью. Чтобы избежать этого, лучше выбирать более подходящие варианты.

Например, солянка — отличный выбор, если вы планируете пить водку под сытное первое блюдо. Она поможет вам не опьянеть и не выйти из игры раньше времени.

Если вы любите коньяк, то не стоит заедать его лимоном, потому что кислый фрукт может полностью затмить вкус напитка. Вместо этого можно выбрать другую закуску, которая не сможет испортить вкус алкоголя.

Когда дело касается виски, фрукты — отличный выбор. Но лучше выбрать не кислые фрукты, например, груши, виноград и яблоки, вместо мандаринов, апельсинов и лимонов.

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