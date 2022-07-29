Дни силы в августе: самое удачное время, чтобы добиться желаемого

В дни силы важно помнить в первую очередь о законе притяжения. Если вы хотите достичь больших высот, решить проблемы и неурядицы, то придется поверить в себя и научиться визуализировать свои цели. Ночные светила помогают нам, но не могут сделать за нас всю нашу работу.

4 августа — переход Меркурия в Знак Девы

Этот день и последующие три недели будет самым лучшим временем для работы. Постарайтесь не упустить новых возможностей, которые могут с высокой вероятностью появиться уже 4 августа. Это будет очень благоприятный день для начала новых дел, поисков смысла жизни, предназначения, повышения мотивации, получения новых знаний. Планета сделает нас более открытыми и красноречивыми.

8 августа — день зеркальной даты

Зеркальная дата августа по больше части связана с материальными ценностями, ведь именно таково высшее предназначение числа 8. Это очень яркий и хороший для работы день. Стоит отметить, что в это время будет очень сильным Меркурий, а эта планета великолепно сочетается с числом 8 по своей энергетике.

9 августа — Венера в оппозиции с Плутоном

Оппозиция, именуемая также противостоянием, является гармоничным аспектом, который делает два объекта равноценными и созидательными. Венера и Плутон отлично сочетаются друг с другом. Астрологи считают, что это будет тот самый день, когда сил и времени хватит на общение с любым количеством людей. Можно встречаться с друзьями, ходить на свидания, навещать близких, а также ходить на деловые встречи.

13 августа — максимум потока Персеиды

Персеиды будут максимально активными еще и 12 числа, но 12 августа — день суперлуния, так что оно полностью дестабилизирует обстановку. 13 августа — идеальный день для заботы о своем здоровье, для борьбы с вредными привычками и попыток стать лучше в целом. Также Персеиды помогут нам с вами в получении новых знаний.

14 августа — Солнце в оппозиции с Сатурном

Второй благоприятный аспект ожидает нас 14 числа. Солнце в этот раз окажется по другую сторону Земли прямо напротив Сатурна. Это будет очень благоприятный день, в который эти два космических объекта помогут нам исправить досадные промахи и проблемы, идущие из прошлого. Скорее всего, многим из нас удастся забыть о прошлых ошибках, настроиться на лучшее и обрести веру в себя. Это яркий и оптимистичный день, в который не стоит грустить или жалеть о принятых ранее решениях.

21 августа — Меркурий в оппозиции с Нептуном

Еще одна оппозиция августа. Меркурий и Нептун отлично синергируют вместе. Меркурий сделает так, что людям захочется больше общаться и говорить о своих проблемах, делиться эмоциями и мыслями относительно будущего. Нептун же повысит наше с вами сострадание и породит тягу к преодолению трудностей в общении. Находить общий язык станет в разы проще.

28 августа — Венера в оппозиции с Сатурном

Последняя оппозиция августа и лета в целом ожидает нас 28 числа. В этот день нести добро и позитив снова будут Венера и Сатурн, которые отметятся в положительных аспектах с другими планетами чуть ранее. Этот день будет очень энергичным, ярким и запоминающимся. Если вы хотите, чтобы он прошел хорошо и продуктивно, придется соответствовать настроению ночных светил. Будьте активными и расторопными 28 числа. Не пускайте дела на самотек.