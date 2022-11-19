Доктор рассказала, как ваше питание влияет на риск развития остеопороза

Остеопороз — это заболевание костей, которое возникает из-за снижения минеральной плотности костей и массы костей. Это приводит к изменению качества и структуры кости; снижает прочность костей и увеличивает риск переломов. Его также называют скрытой болезнью, потому что никто не может почувствовать, как кости становятся слабее, пока не произойдет что-то серьезное, например, перелом, боль в спине или травма. Существуют различные причины, которые могут вызвать остеопороз. Тем не менее, расстройство пищевого поведения является одной из существенных причин.

Об этом порталу HealthShots рассказала доктор Павитра, главный диетолог больницы Манипал Йешвантпур в Индии.

Остеопороз является одним из наиболее распространенных заболеваний, возникающих из-за расстройств пищевого поведения. Недостаток поступления кальция и витамина D, ограничение приема пищи, алкоголя, газированных и безалкогольных напитков приводят к остеопорозу. Когда у человека возникают расстройства пищевого поведения, он постепенно отказывается от здоровой пищи. По этой причине у человека может начаться недостаток кальция и витамина D в организме. Это приводит к ухудшению течения болезни.

Лечение остеопороза:

Профилактикой всегда является более сбалансированное питание, включающее продукты, богатые кальцием, фосфором и витамином D.

1. Ешьте продукты, богатые витамином D

Витамин D необходим для роста костей и метаболизма кальция. Он играет важную роль в абсорбции пищевого кальция из кишечника и его отложении в костях.

2. Употребляйте достаточно продуктов, богатых кальцием

Кальций является основным диетическим минералом, имеющим большое значение для здоровья. Кальций необходим для роста и продления крепких зубов и костей, передачи нервных сигналов, сокращения мышц и секреции некоторых гормонов и ферментов. Рекомендуемая диетическая норма (RDA) кальция составляет 1000 мг/день.

3. Упражнения

Упражнения для укрепления мышц, такие как ходьба, бег трусцой, йога, аэробика, подъем по лестнице и использование свободных весов и эластичных лент в течение 15 или 30 минут в день, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Это самый полезный способ укрепления костей.

4. Здоровое питание

Убедитесь, что в рацион входят свежие фрукты и много зеленых листовых овощей, молочные продукты и орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, имбирные семена, мак, бобовые, молоко и молочные продукты.

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