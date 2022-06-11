Доктор рассказала, в каком случае кофе вызывает заболевания кишечника

Вы можете подумать, что выбор искусственных подсластителей — это более здоровый способ удовлетворить вашу тягу к сладкому при попытке похудеть, но эксперты в области здравоохранения предупреждают, что этот ингредиент может быть столь же вредным для вас, как и его аналог. Чтобы докопаться до сути вещей, журналисты SheFinds.com связались с диетологом Лизой Ричардс, автором книги The Candida Diet; зарегистрированному диетологу Зои Шредер; и специалисту по функциональному питанию Эми Липперт. Они сказали, что потребление большого количества искусственных подсластителей может в конечном итоге привести к проблемам.

Не обманывайтесь тем фактом, что искусственные подсластители обычно рекламируются как здоровая альтернатива сахару, особенно если вы боретесь с проблемами пищеварения и воспалениями. Липперт предупреждает, что добавление этого ингредиента в ваш кофе может со временем привести к серьезным осложнениям со здоровьем, потому что он «сверхочищенный, наполнен химическими веществами и вызывает сильное воспаление и токсичность для организма». Она отмечает, что «ежедневное их употребление приводит к проблемам со здоровьем кишечника, воспалению и потенциальным хроническим симптомам, включая увеличение веса».

Ричардс соглашается с тем, что искусственные подсластители, такие как сукралоза и аспартам, «могут раздражать кишечник и вызывать дисбактериоз в кишечном микробиоме». Это относится к дисбалансу бактерий в кишечнике, который, по ее словам, может привести к «большему желудочно-кишечному дискомфорту, такому как газы, вздутие живота и тому подобное». Если вы хотите избежать этих проблем, возможно, лучше вообще отказаться от подсластителя или, по крайней мере, максимально его сократить.

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