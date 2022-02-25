Эксперт рассказала о вреде эфирных масел для детей

Мария Катина заявляет, что эфирные масла это сложные биохимические композиции и что они являются нейротоксичными для большинства детей в младенческом возрасте.

Недавно в Интернете появилось видео, в котором мать успокаивает своего ребенка, поднося к его носу бутылочку с ароматическим маслом. Несмотря на то, что ребенок перестает плакать всего через несколько секунд, ароматерапевт Мария Катина подчеркивает, что такое поведение очень опасно для его здоровья.

«Помните об этом! Запрещено активно вдыхать детям, распылять эфирные масла из бутылочки и через диффузор рядом», — предупреждает она.

Действительно, у детей в возрасте до трех лет наблюдается повышенная чувствительность обонятельных рецепторов и дефекты дыхания. Важно понимать, что эфирные масла — это не просто ароматы, это сложные биохимические композиции, содержащие более 400 компонентов.

Многие из них способны повредить структурные элементы нервной системы ребенка. Поэтому большинство эфирных масел этого возраста являются нейротоксичными. Этого следует ожидать при регулярном активном вдыхании ароматических веществ.

Курсор ранее писал, что эксперт рассказал о том, каким должен быть дневной сон. Ханс-Гюнтер Весс заявил, что днем не рекомендуется спать больше 30 минут, так как после этого телу будет очень трудно прийти в себя, а человеку будет трудно возобновить активность.

Кроме того, ученые назвали сладкий напиток, который может уменьшить жир на животе. Висцеральный жир, также известный как жир на животе, является предвестником серьезных проблем со здоровьем. К счастью, есть один напиток, который может помочь «значительно» сжечь жир всего за несколько недель.

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