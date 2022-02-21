Ученые назвали сладкий напиток, который может уменьшить жир на животе

В отличие от подкожного жира, висцеральный жир не располагается прямо под кожей. Вместо этого он хранится глубоко внутри вашего живота. Скрываясь в брюшной полости, вредный жир на животе обволакивает жизненно важные органы. Хорошая новость заключается в том, что изменения в здоровом образе жизни смогут помочь его растопить.
Висцеральный жир считается опасным, поскольку он может выделять токсичные химические вещества, что приводит к воспалению в тканях организма. Вдобавок ко всему, жир на животе может увеличить риск различных заболеваний, от диабета до деменции.
Но его можно «заштамповать». Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Oleo Science, есть однин сладкий напиток, который может помочь уменьшить жир на животе, — и это яблочный сок.
Ученые пришли к такому выводу, исследовав влияние полифенолов, содержащихся в яблоках, на людей с разным весом. Всего было 124 участника с классификацией от «умеренно недостаточного веса» до «умеренно тучного».
К слову, полифенолы — это натуральные растительные соединения, которые можно найти во фруктах, овощах и злаках.
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