Эксперты назвали приложения, которые необходимо срочно удалить с телефона

Известный специалист по кибербезопасности Максиме Инграо сообщил, что в Play Store активно продвигаются приложения, несущие вред не только телефонам, но и их владельцам.

Политика безопасности Google нацелена на удаление из Play Store приложений с вредоносным программным обеспечением, однако их постоянно запускают мошенники. Недавно внимание компании привлек твит специалиста Максиме Инграо о таких опасных программах.

Эксперт по безопасности программного обеспечения Максиме Инграо советует ни в коем случае не устанавливать или срочно удалить такие приложения:

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В сумме эти программы были загружены около 3 млн раз. Они имеют схожую схему работы, в связи с чем названы одним именем «Autolycos». Все программы созданы на одной базе.

Программы Autolycos ставят своей целью оформить премиальные подписки без ведома владельца телефона. Это достигается открытием страниц в отдельном браузере, поэтому пользователь просто не замечает ловушки.

Приложение отключает возможность смартфона уведомлять о переходе в браузер, так называемый «webview». Механизм разработан так, что программы Autolycos могут действовать незаметно для пользователя.

Известно, что многие приложения из этого списка получали доступ к SMS-переписке пользователей.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя? Сразу удалить эти приложения. Внимательно читать описание скачиваемых программ. Следить за запросами, которые приложение пытается предложить при установке ( к подозрительным относятся доступы к почте, SMS).

«Курсор» писал, что названы самые популярные смартфоны этого года.

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