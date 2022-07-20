Эксперты назвали приложения, которые необходимо срочно удалить с телефона

Политика безопасности Google нацелена на удаление из Play Store приложений с вредоносным программным обеспечением, однако их постоянно запускают мошенники. Недавно внимание компании привлек твит специалиста Максиме Инграо о таких опасных программах.
Эксперт по безопасности программного обеспечения Максиме Инграо советует ни в коем случае не устанавливать или срочно удалить такие приложения:
- Клавиатура с GIF-эмодзи
- Креативная 3D-пусковая установка
- Коко Камера v1.1
- Клавиатура и тема Razer
- Вау Красота Камера
- Камера свободного свечения 1.0.0
- Видеоредактор Vlog Star
- Смешная камера
В сумме эти программы были загружены около 3 млн раз. Они имеют схожую схему работы, в связи с чем названы одним именем «Autolycos». Все программы созданы на одной базе.
Программы Autolycos ставят своей целью оформить премиальные подписки без ведома владельца телефона. Это достигается открытием страниц в отдельном браузере, поэтому пользователь просто не замечает ловушки.
Приложение отключает возможность смартфона уведомлять о переходе в браузер, так называемый «webview». Механизм разработан так, что программы Autolycos могут действовать незаметно для пользователя.
Известно, что многие приложения из этого списка получали доступ к SMS-переписке пользователей.
Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя? Сразу удалить эти приложения. Внимательно читать описание скачиваемых программ. Следить за запросами, которые приложение пытается предложить при установке ( к подозрительным относятся доступы к почте, SMS).
«Курсор» писал, что названы самые популярные смартфоны этого года.
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