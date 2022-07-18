Россия оштрафовала Google на 375 млн долларов

Штраф был наложен на Google за то, что компания не удалила с сайта видеохостинга YouTube материалы, которые «содержат недостоверную информацию о специальной военной операции в Украине.

В россии Таганский районный суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в неоднократном нарушении ограничений на доступ к материалам, содержащим запрещенную информацию, и назначил штраф в размере более 21,770 миллиарда рублей (более 375 миллионов долларов).

Признать ООО «Гугл» виновным в совершении административного правонарушения и наложить штраф в размере 21 млрд 770 млн 392 тыс. 317 рублей», — зачитал решение судья.

Суд уточнил, что размер штрафа составляет 10% от годовой выручки компании в россии. Штраф был наложен на Google за то, что компания не удалила с сайта видеохостинга YouTube материалы, которые «содержат недостоверную информацию о специальной военной операции в Украине, дискредитируют российские вооруженные силы, пропагандируют экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ».

Роскомнадзор также сообщил, что призывы к участию в несанкционированных акциях, в том числе адресованные несовершеннолетним, размещенные на YouTube, не были удалены.

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