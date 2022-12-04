Эксперты рассказали, как правильно стирать обувь в стиральной машинке и не испортить ее

Многие привыкли стирать обувь вручную, но при этом некоторые не забывают и о существовании стиральной машинки. Правда, следует понять заранее, какую обувь можно стирать в ней, а какую лучше приводить в порядок с помощью ручной стирки.

Определить, стоит ли стирать кроссовки в стиральной машинке, можно самостоятельно. Достаточно посмотреть на их материал и декор. Если вы видите элементы, которые могут пострадать после стирки, лучше не рисковать и очистить ее другим способом.

Об этом пишет издание InternetUA.

Отмечается, что стирать в машинке можно кроссовки и кеды из текстиля, а вот замшевые лоферы лучше очистить вручную. Не рекомендуется стирать кожаную обувь и ту, в которой в качестве основного материала выступает кожзаменитель.

Многие модели стиральных машин имеют специальную программу, предназначенную для стирки обуви. Она, обычно, без посторонней помощи подбирает подходящие настройки. Однако если такого режима нет, то можно выбрать деликатную стирку:

не включать более 600 оборотов в минуту;

температура не должна превышать 40 градусов;

не использовать режим сушки и отжима.

Запомнив эти несложные правила, можно без особого труда постирать любимую пару обуви. К тому же это заметно экономит время и силы, в отличие от ручной стирки.

Также многие задаются вопросом, сколько пар обуви можно одновременно стирать в машинке. Это во многом зависит от ее технических характеристик. В любом случае лучше не перегружать стиральную машинку обувью, иначе вы можете испортить любимые кроссовки. Желательно не стирать больше двух пар.

Также следует понимать, что не стоит помещать в машинку сильно загрязненную обувь, поскольку это негигиенично. Лучше заранее ее очистить от кусков грязи и только потом помещать в стиральную машину. После стирки обуви необходимо почистить барабан. Для этого можно использовать специальную капсулу. Только при таком раскладе стирку обуви в стиральной машинке можно считать гигиенической. В любом случае лучше начать с одежды и затем стирать обувь.

Как сообщал Курсор, постельное белье лучше не отправлять в стиральную машину вместе с полотенцами.

Курсор писал ранее, что есть некоторые категории вещей, которые категорически запрещено стирать в машине — ведь это может привести к тому, что они испортятся. Более того: это может стать причиной поломки устройства.