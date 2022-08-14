Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказана овсянка

Такой полезный продукт как овсянка, оказывается, тоже полезен не всем. Врачи рассказали, кому стоит ее употреблять в ограниченных количествах, а кому не стоит есть совсем.

Овсянка считается очень полезной, благодаря высокому содержанию микроэлементов и питательных веществ, что делает ее незаменимым продуктом для завтраков.

Однако гастроэнтеролог Наталья Слюняева пояснила, кому вредно есть овсянку. Ее рекомендации опубликованы в zdorovia.

Поскольку овсяная каша очень калорийна и богата питательными веществами, то людям с лишним весом ее есть нужно в ограниченных количествах.

Также овсянка может спровоцировать развитие непереносимости глютена. Поэтому пациентами со склонностью к этой болезни тоже нужно ограничивать себя.

Гастроэнтеролог также рассказала, что высокий уровень протеина в овсянке нужно учитывать людям, которые придерживаются низкобелковой диеты, иначе будет нанесен ущерб почкам. При явных проблемах с почками стоит посоветоваться о диете с врачами.

Высокий уровень фитиновой кислоты в овсянке, по словам Натальи Слюняевой, опасен рисками развития остеопороза. Это связано со свойствами фитиновой кислоты вымывать кальций из костей.

Также овсяная крупа богата проламином, что повышает вероятность воспалительных процессов в желудке или кишечнике.

Врач обратила особое внимание, что рекомендует есть именно обычную овсяную кашу, а не быстрого приготовления. В этом виде овсянка практически не имеет клетчатки, зато содержит много крахмала. Такой способ обработки приводит к тому, что каша провоцирует рост глюкозы в крови.

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