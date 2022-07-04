Гастроэнтерологи предупредили, что холодный кофе провоцирует изжогу

В сильную жару врачи не рекомендуют часто пить кофе со льдом, поскольку это способствует обострению гастрита и изжоги. А также не стоит злоупотреблять смузи и молочными коктейлями.

Летом невозможно обойтись без охлажденных напитков. Многие предпочитают воду и смузи, некоторые — молочные коктейли и кофе со льдом.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова пояснила, почему эти напитки могут принести вред.

«Нет отличий, кофе холодный или горячий, он все равно способствует появлению изжоги у тех, кто имеет склонность к ней. Кроме того, холодные напитки не подходят людям с хроническим панкреатитом», — рассказала врач.

Также она предупредила, что частое употребление охлажденного кофе провоцирует обострение гастрита.

Нурия Дианова рассказала, что смузи, который делается на основе ягод и фруктов, содержит большое количество клетчатки, а значит не подходит людям с больным кишечником.

Молоко, мороженое и молочные коктейли не рекомендуются для подростков и людей, страдающих акне, поскольку молокопродукты способствуют появлению угревой сыпи.

Гастроэнтеролог считает самым подходящим напитком в сильную жару чистую воду. Если выбирать из алкогольных напитков, то остановите выбор на бокале белого сухого вина, а вот от пива и крепких напитков рекомендует отказаться.

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