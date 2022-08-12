Ибупрофен: частый прием приводит к желудочным кровотечениям

Необычайная популярность ибупрофена как противовоспалительного и жаропонижающего препарата часто приводит к нарушениям правил приема, а это грозит кровотечениями желудка.

Ибупрофен оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки желудка и кишечника.

Британская служба здравоохранения (NHS) не рекомендуют принимать это лекарство натощак, поскольку из-за него могут возникнуть желудочно-кишечные кровотечения.

Ибупрофен входит в список самых популярных препаратов, как противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее средство. Его часто принимают самостоятельно, без назначения врача, поэтому иногда нарушаются правила приема препарата. Врачи обращают внимание, что несмотря на то, что разовый прием не грозит побочными эффектами, частое использование ибупрофена и лекарств, содержащих это активное вещество, чревато проблемами с ЖКТ.

Ибупрофен может вызвать:

желудочный рефлюкс;

диарею;

вздутие живота;

запор;

расстройство желудка;

тошноту;

рвоту.

NHS также предупреждает о таких тревожных знаках, которые должны крайне насторожить, и сразу потребуется обращение к докторам. Это рвота с кровью или черный стул. Эти симптомы говорят о серьезных проблемах со здоровьем, вплоть до желудочного или кишечного кровотечения. В такой ситуации нельзя медлить и нужно вызвать неотложную помощь.

Согласно статистике, желудочно-кишечные кровотечения при применении ибупрофена — частое явление. В исследовании, опубликованном в издании «Клиническая гастроэнтерология и гепатология», приводятся данные, что частый прием препарата может привести к кровотечениям уже через три дня после начала лечения.

Головная боль, тошнота, рвота, расстройство желудка также относятся к частым побочным эффектам при приеме ибупрофена.

NHS рекомендует не принимать ибупрофен натощак и предварительно внимательно изучать инструкцию.

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