Эксперт рассказала, можно ли пить воду во время еды

Многие люди уверены, что вода, принятая во время/после еды разбавляет желудочные ферменты и кислоты, а также препятствует пищеварению.

Диетолог Алла Манайкина решила развенчать популярные мифы и рассказала, действительно ли вредно пить воду во время еды.

Об этом эксперт рассказала на своей странице в соцсети.

По ее словам, на фоне имеющихся научных данных о физиологии человека, запрет пить во время еды выглядит нелепо. Учитывая, что многие химические реакции, происходящие при участии пищеварительных ферментов, на самом деле как раз наоборот нуждаются в воде. Собственно говоря, из воды состоят и слюна и желудочный сок.3.

Вода, принимаемая во время еды (как и сразу перед/после еды), не оказывает какого-либо значимого влияния ни на кислотность (уровень pH) в желудке, ни на работу ферментов в желудочном соке. Желудок довольно сложный механизм, который у здорового человека, вполне способен самостоятельно регулировать необходимую концентрацию желудочного сока, добавила она.

Эксперт советует пить воду, когда хочется. И не важно до еды, сразу после, во время, непосредственно перед едой.

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