В Израиле создали ИИ, который помогает выявлять пациентов с признаками сепсиса

Современный метод с использованием ИИ может позволить врачам принять превентивные меры до того, как заражение крови вызовет серьезное заболевание или смерть

Новая технология искусственного интеллекта (ИИ), разработанная в Тель-Авивском университете, позволит выявлять пациентов с риском серьезного заболевания от инфекций крови — одной из ведущих мировых причин заболеваемости и смертности.

Об этом сообщил South Florida Times.

Исследователи обучили программу ИИ для изучения электронных медицинских карт около 8000 пациентов в Тель-Авивском медицинском центре имени Сураски, у которых были обнаружены инфекции крови в период с 2014 по 2020 год. Эти записи включали демографические данные, результаты анализов крови, историю болезней и диагностику.

«Мы хотели посмотреть, будет ли ИИ идентифицировать сведения в файлах, что позволит нам автоматически предсказывать, у каких пациентов разовьется серьезное заболевание или даже смерть в результате инфекции», — пояснил профессор Ноам Шомрон. Программа автоматически определила факторы риска с точностью до 82 процентов.

«Используя искусственный интеллект, алгоритм смог найти закономерности, которые нас удивили, параметры в крови, которые мы даже не думали принимать во внимание, — сказал Шомрон. — Сейчас мы работаем с медицинским персоналом, чтобы понять, как эту информацию можно использовать для ранжирования пациентов с точки зрения тяжести инфекции. Мы можем использовать это программное обеспечение, чтобы помочь врачам выявлять пациентов с максимальным риском».

В то время как система крови обычно стерильна, инфекция может возникнуть во время операции или в результате осложнений от других инфекций, таких как пневмония или менингит. Иммунологическая реакция организма на инфекцию крови может вызвать сепсис или шок, опасные состояния, которые могут привести к отказу органов и даже смерти.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports командой из лаборатории геномики Шомрона и коллегами из медицинского центра. Ramot, компания по передаче технологий Тель-Авивского университета, работает над регистрацией глобального патента на революционную технологию.

Генеральный директор Ramot Керен Примор Коэн (Keren Primor Cohen) сказал: «Ramot верит в способность этой инновационной технологии внести существенные изменения в раннее выявление пациентов из группы риска и помочь больницам сократить расходы. Это пример эффективного сотрудничества между исследователями университета и больницами, которое повышает качество медицинского обслуживания в Израиле и во всем мире».

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