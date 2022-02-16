Известные диетолог назвала напиток, который поможет замедлить старение

Лора Бурак рассказала о рецепте напитка из трех ингредиентов, который содержит больше количество антиоксидантов, а также витаминов А и С, которые помогают поддерживать здоровье кожи.

Многие люди хотят оставаться красивыми и здоровыми долгое время. Правильное питание и включение в рацион зелени и овощей может помочь. Зеленые и огуречные смузи могут помочь замедлить процесс старения, говорит диетолог Лора Бурак.

Многие эксперты по питанию утверждают, что этот напиток легко приготовить в домашних условиях. Он содержит шпинат, кейл и огурцы. Нужно всего лишь смешать все ингредиенты в блендере и насладиться напитком.

Вышеперечисленные ингредиенты содержат антиоксиданты, способствующие выработке коллагена, и витамины А и С, которые помогают поддерживать здоровье кожи, ногтей и волос.

«На самом деле, мы пьем только сахар, выжатый из фруктов, поэтому выбор в пользу свежих, цельных фруктов и овощей вместо сока всегда полезен», — сказала она.

Курсор ранее писал, что диетолог рассказала о вреде натурального сока. Елена Соломатина считает, что сок из натуральных ингредиентов не следует пить людям с диабетом, инсулинорезистентностью или избыточным весом из-за чрезмерного наличия пестицидов и нитратов.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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