Как эффективно почистить столовые приборы в домашних условиях

Красивые столовые приборы — словно лицо каждой хозяйки. Но иногда они теряют свой первоначальный внешний вид, и тогда необходимо использовать дополнительные способы чистки и полировки.

В целом нет никакой разницы, из какого материала изготовлены приборы, так как при длительном использовании они так или иначе покрываются пятнами, темнеют и теряют первоначальный блеск. Но вот методы чистки необходимо уже подбирать исключительно под материал. Есть еще универсальный совет, который касается блеска — чем дольше полировать уже очищенный нож, вилку либо ложку, тем больше столовые приборы будут сиять. Но по большому счету, будет достаточно трех минут.

Подробнее об этом информирует Cleanipedia.

Серебро

Столовые изделия из серебра не терпят кипятка. Также запрещено использовать посудомоечную машинку, потому что серебро — очень нежный и мягкий метал. Изделия из черненого серебра чистят зубной пастой и мыльным раствором. А из обычного – мелкой солью, уксусом или горчичным порошком.

Мельхиор и нержавеющая сталь

Мельхиоровые вилки красиво смотрятся, но быстро темнеют. Однако очистить их гораздо проще, чем приборы из другого материала. В этом может помочь кипяток, мел, пищевая сода и нашатырный спирт.

А вот столовые приборы из нержавеющей стали самые требовательные. Их можно чистить содой, лимоном, уксусом и моющими гелями. Главное, чтобы в средстве не было соляной кислоты, разъедающей сталь, а также ядреный кислотных средств для чистки поверхностей.

Алюминий и позолота

Алюминиевые вилки быстро чернеют и теряют блеск даже при регулярном использовании и мытье. Очищайте их уксусом, лимоном или содовой кашицей.

А вот позолоченные приборы тускнеют и покрываются разводами при длительном хранении. Эффективнее всего чистить их скипидаром, но также может помочь обычная сода.

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