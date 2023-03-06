Как из обычной сковородки сделать антипригарную

Любая посуда со временем теряет не только внешний вид, но и свои свойства. И если в большинстве случаев ничего, кроме утилизации, сделать нельзя, то в отдельных — можно вернуть утвари прежний вид.

Вся кухонная утварь со временем становится менее эффективной, и даже на обычную чугунную сковороду может начать прилипать еда. Хорошо, что особый лайфхак, который способен превратить обычную сковороду в антипригарную.

Подробнее об этом информирует pixelinform.com.

Для этого вам понадобится стакан поваренной соли большого помола и немного растительного масла. Начните с того, чтобы вымыть сковороду и высушить ее на огне. Когда сковорода нагреется, насыпьте стакан соли на дно сковороды и нагревайте ее на минимальном огне в течение 15-20 минут, помешивая время от времени для равномерного прогрева.

По истечении указанного времени выбросьте соль и промойте сковороду сухой и чистой салфеткой без моющего средства. Затем снова высушите сковороду на огне, но уже не нагревая ее, добавьте немного растительного масла, чтобы покрыть дно тонким слоем и нагрейте его в течение 3 минут. После этого выключите огонь и соберите излишки масла бумажной салфеткой.

Теперь ваша сковорода готова к использованию и будет служить вам как новая. Благодаря этому простому способу вы можете вернуть к жизни любую сковороду, даже если ее антипригарное покрытие не восстановить.

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