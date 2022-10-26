Как очистить чайник от накипи за 5 минут: назван способ

Благодаря этому методу ваш чайник будет всегда выглядеть как новенький.

Нет ничего проще, чем очистить посуду от ненавистных накипи и налета благодаря подручным средствам и народным методам. Более того, все это сделать можно всего за 5 минут.

Об этом пишет портал Glamour.

Отмечается, что такую манипуляцию следует проводить раз в месяц для профилактики налета. Однако рецепт при этом использовать не полный, только 1/3 пропорции.

Вам понадобится половинка лимона и чайная ложка соды, 1 литр воды и 5 свободных минут.

Лимон порежьте кубиками или кружочками, добавьте в воду в чайнике. Добавьте в лимонную воду чайную ложку соды.

«Вскипятите чайник с ингредиентами, а затем вылейте воду – и все! Попрощайтесь с накипью и осадком на дне и стенах чайника. Перед использованием не забудьте сполоснуть посуду», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, врачи назвали идеальную дозу ежедневного чая, которая не навредит вашему организму. Рекомендуется выпивать не более трех чашек чая по 300 мл в день. Черный чай в больших количествах повреждает зубную эмаль, а зеленый чай вызывает отеки лица. Кроме того, теин, содержащийся в чае, повышает давление, поэтому не рекомендуется пациентам с гипертонией.

Зеленый чай улучшает пищеварение, выводит токсины из организма. Таким образом, выпивая несколько чашек этого чая ежедневно, вы теряете вес и продлевает молодость.

Также Курсор информировал о том, что врачи рассказали, черный или зеленый чай полезнее пить перед сном.