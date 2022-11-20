Как поддержать организм при сидячей работе

Специалисты по здоровью предложили список упражнений, которые могут значительно сократить риски от сидячего образа жизни.

Сидячий образ жизни оказывает негативное влияние на вес, осанку, сердце, нарушается кровообращение, ухудшается метаболизм. Исследователи рассказали, как компенсировать для организма отсутствие движения в течение дня. Ученые нашли выход и предложили упражнения, которые помогут сгладить негативный эффект, пишет Science Alert.

Исследование помогло определить точное количество упражнений, которые перекроют 10 часов неподвижного сидения. Учены е собрали воедино девять более ранних исследований, используя метод метаанализа. С учетом всех участников собраны данные по более чем 44 тысячам человек из разных стран. Все тестируемые носили фитнес-трекеры.

Эксперименты показали, что у людей, сидящих неподвижно около 10 часов ежедневно, но уделяющих физическим упражнениям 30-40 минут в день, значительно снижается риск ранней смерти.

Если выделить в день 30-40 минут бега, быстрой ходьбы или езды на велосипеде, то это значительно поддержит ваше здоровье.

Специалист из Сиднейского университета по физической активности Эммануэль Стаматакис рассказал, что в данном случае подойдет любая физическая активность: «Лучше что-то делать, чем не делать ничего».

ВОЗ также предложила свои рекомендации для людей с малоподвижным образом жизни. В отчете указано, что человеку нужно в неделю не меньше 150-300 минут умеренной физической активности. Если нагрузку проводить интенсивно, то достаточно 75-150 минут.

Специалисты по здоровью предложили список упражнений для увеличения ежедневной физической активности:

катайтесь на велосипеде,

поднимайтесь на этажи пешком, а не на лифте,

делайте домашнюю уборку,

играйте с детьми;

занимайтесь танцами.

Если эти физические нагрузки распределить на 30 минут в день, то вред для организма от сидячей работы будет минимизирован.

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