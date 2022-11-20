Как поддержать организм при сидячей работе

Сидячий образ жизни оказывает негативное влияние на вес, осанку, сердце, нарушается кровообращение, ухудшается метаболизм. Исследователи рассказали, как компенсировать для организма отсутствие движения в течение дня.
Ученые нашли выход и предложили упражнения, которые помогут сгладить негативный эффект, пишет Science Alert.
Исследование помогло определить точное количество упражнений, которые перекроют 10 часов неподвижного сидения. Учены е собрали воедино девять более ранних исследований, используя метод метаанализа. С учетом всех участников собраны данные по более чем 44 тысячам человек из разных стран. Все тестируемые носили фитнес-трекеры.
Эксперименты показали, что у людей, сидящих неподвижно около 10 часов ежедневно, но уделяющих физическим упражнениям 30-40 минут в день, значительно снижается риск ранней смерти.
Если выделить в день 30-40 минут бега, быстрой ходьбы или езды на велосипеде, то это значительно поддержит ваше здоровье.
Специалист из Сиднейского университета по физической активности Эммануэль Стаматакис рассказал, что в данном случае подойдет любая физическая активность: «Лучше что-то делать, чем не делать ничего».
ВОЗ также предложила свои рекомендации для людей с малоподвижным образом жизни. В отчете указано, что человеку нужно в неделю не меньше 150-300 минут умеренной физической активности. Если нагрузку проводить интенсивно, то достаточно 75-150 минут.
Специалисты по здоровью предложили список упражнений для увеличения ежедневной физической активности:
- катайтесь на велосипеде,
- поднимайтесь на этажи пешком, а не на лифте,
- делайте домашнюю уборку,
- играйте с детьми;
- занимайтесь танцами.
Если эти физические нагрузки распределить на 30 минут в день, то вред для организма от сидячей работы будет минимизирован.
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