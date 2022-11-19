Доктор рассказала, можно ли предотвратить диабет, если он встречается в вашей семье

Доктор рассказала, как ваша диета и образ жизни могут помочь снизить риск развития диабета.

Прогрессирование диабета и его лечение сегодня гораздо важнее, чем когда-либо прежде. Но как предотвратить диабет? Ну, решение просто заключается в его правильном управлении, регулярных осмотрах и здоровом образе жизни. Итак, доктор Сфурти Манн рассказала, как можно снизить риск заболеть диабетом.

Вот 5 советов, как снизить риск развития диабета, даже если он встречается в вашей семье:

1. Оставайтесь активными

Физическая активность может помочь предотвратить диабет и улучшить здоровье сердца. Людям с преддиабетом следует стараться уделять не менее 150 минут в неделю умеренным или интенсивным тренировкам или стремиться к 10 000 шагов в день.

2. Похудеть

Чтобы избежать диабета 2 типа, мужчины и женщины должны стараться достичь и поддерживать индекс массы тела 25 или ниже.

3. Высыпайтесь

Важно понимать взаимосвязь между сном, диабетом и увеличением веса. Было показано, что лишение сна увеличивает тягу людей к сладкой пище. Людям с преддиабетом следует убедиться, что они спят семь-восемь часов в сутки.

4. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и табака.

Это поддающиеся изменению факторы образа жизни, которые могут значительно снизить риск развития ряда хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, болезни сердца, проблемы с сосудами и метаболический синдром. Заболеваемость ожирением печени особенно высока у пациентов с ожирением и диабетом, риск еще больше возрастает при употреблении алкоголя. В идеале никакое количество алкоголя не является безопасным для употребления, но если вы пьете, то употребляйте его в умеренных количествах.

5. Следите за своими цифрами

Люди с предиабетом или значительным семейным анамнезом диабета должны быть бдительны в отношении результатов своих лабораторных анализов. Знай свою азбуку; это A1C, артериальное давление и холестерин. Если вы подвержены риску или страдаете преддиабетом, обязательно контролируйте уровень глюкозы в крови натощак, постпрандиальный (через 2 часа после еды) уровень глюкозы в крови и уровень HbA1C с помощью анализа крови не реже одного раза в год.

Возможно ли обратить вспять преддиабет?

Да, говорит доктор. Если у вас диагностирован преддиабет, прогрессирование до диабета не является данностью. Если у вас есть семейная история диабета, он не обязательно будет у вас тоже. Генетика может зарядить пистолет, но образ жизни нажимает на курок.

Принятие хорошо сбалансированной диеты, сохранение активности, хороший сон, принятие мер по снижению стресса и контроль веса могут помочь вам взять себя в руки, что позволит вам остановить или даже обратить процесс вспять.

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