Как правильно очистить электрочайник от налета

Люди, которые часто пьют горячие напитки, сталкиваются с такой неприятностью, как налет изнутри чайника. Однако очистить его достаточно просто.

Такой налет возникает из-за жесткости водопроводной воды, которая чаще всего используется для кипячения. Из-за этого образуется накипь в чайнике. Главное неприятность в том, что налет способен повредить бытовой прибор, а также испортить вкус напитка. Да и «хлопья» накипи в чашке — это то еще удовольствие. Но вывести неприятный налет из чайника очень просто.

Подробнее об этом информирует сайт Let’s Drink Tea.

Собственно, в основе всех способов лежат пищевые кислоты, разрушающие известковый налет. Можно использовать 9% уксус, однако следует брать яблочный, который не оставить неприятного привкуса, а также можно использовать лимонную кислоту или сок лимона.

Чтобы избавиться от налета внутри электрочайника, можно использовать несколько простых шагов. Начните с того, что слейте всю воду из чайника и вымойте его внутри обычным средством для посуды. После этого снимите весь налет, который вы можете удалить без труда.

Далее налейте в чайник полный объем воды и добавьте уксус в пропорции 1:1. Откройте крышку и включите прибор. Необходимо прокипятить воду несколько минут, пока налет не растворится. После этого выключите чайник и дайте ему остыть.

Слейте жидкость и еще раз вымойте чайник, а затем вскипятите воду, чтобы избавиться от запаха уксуса. Если налет был очень сильным, можно повторить процедуру, оставив горячую кислую воду внутри чайника на 30-40 минут, чтобы она смогла действовать.

Кроме уксуса, можно использовать свежевыжатый лимонный сок или раствор лимонной кислоты. Этот метод хорошо проводить раз в 4-6 недель, чтобы предотвратить образование налета внутри чайника. Помните, что правильная чистка поможет продлить срок службы вашего электрочайника и сохранить его в хорошем состоянии на долгое время.

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