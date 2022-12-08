Названы три простых способа прочистить засоренную ванну и раковину

Раковина и ванна могут забиться в самый неожиданный момент. Однако с этой проблемой можно легко справиться.

Эксперты назвали несколько простых и дешевых средств, которые помогут преодолеть засорение ванной и раковины.

Об этом сообщает портал SantePlus.

Пищевая сода, уксус и кипяток

Когда речь идет об очистке ванн и раковин, вам понадобится пищевая сода и уксус. Для этого вам нужно:

1/3 стакана пищевой соды;

1 стакан уксуса;

кипяток.

Вскипятите воду и медленно вылейте половину кипятка в канализацию, затем добавьте пищевую соду и дайте постоять 5 минут. Далее сделайте смесь из уксуса и воды, оставшейся в кастрюле. Все это также вылейте в канализацию. Все оставьте примерно на 30 минут. В конце снова залейте горячую воду.

Металлическая проволочная вешалка

Чтобы избавиться от засорения ванны, не всегда нужны жидкие чистящие средства. С этой проблемой поможет справиться старая проволочная вешалка.

Разверните ее и оставьте конечную часть, дугообразную. Вставьте проволоку через крючок в дренаж, пока не почувствуете сопротивление. Нажмите еще немного и потяните несколько раз, чтобы удалить остатки.

Горячая вода и средство для мытья посуды

Для начала возьмите 1/2 стакана моющего средства и вылейте его в канализацию. Теперь вам нужно подождать несколько минут. За это время вскипятите воду. Приблизительно через 20 минут слейте кипяток в канализацию. Далее вам нужно воспользоваться вантузом, чтоб эффективно прочистить трубу.

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