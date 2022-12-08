Названы три простых способа прочистить засоренную ванну и раковину

Эксперты назвали несколько простых и дешевых средств, которые помогут преодолеть засорение ванной и раковины.
Об этом сообщает портал SantePlus.
Пищевая сода, уксус и кипяток
Когда речь идет об очистке ванн и раковин, вам понадобится пищевая сода и уксус. Для этого вам нужно:
- 1/3 стакана пищевой соды;
- 1 стакан уксуса;
- кипяток.
Вскипятите воду и медленно вылейте половину кипятка в канализацию, затем добавьте пищевую соду и дайте постоять 5 минут. Далее сделайте смесь из уксуса и воды, оставшейся в кастрюле. Все это также вылейте в канализацию. Все оставьте примерно на 30 минут. В конце снова залейте горячую воду.
Металлическая проволочная вешалка
Чтобы избавиться от засорения ванны, не всегда нужны жидкие чистящие средства. С этой проблемой поможет справиться старая проволочная вешалка.
Разверните ее и оставьте конечную часть, дугообразную. Вставьте проволоку через крючок в дренаж, пока не почувствуете сопротивление. Нажмите еще немного и потяните несколько раз, чтобы удалить остатки.
Горячая вода и средство для мытья посуды
Для начала возьмите 1/2 стакана моющего средства и вылейте его в канализацию. Теперь вам нужно подождать несколько минут. За это время вскипятите воду. Приблизительно через 20 минут слейте кипяток в канализацию. Далее вам нужно воспользоваться вантузом, чтоб эффективно прочистить трубу.
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