Как правильно закрашивать седину в домашних условиях

Седина всегда является поводом для стеснения. Но тратить средства в салонах красоты не каждая женщина может, а потому нужно уметь самостоятельно дома закрашивать седину.

Профессиональное окрашивание волос может быть довольно дорогим удовольствием, недоступным для многих женщин. Поэтому многие предпочитают окрашивать свои волосы в домашних условиях.

Эксперты-стилисты Даян Гризель и Лиза Эбби в интервью Best Life делятся секретами того, как правильно окрашивать волосы в домашних условиях.

Перед окрашиванием всей головы волос очень важно провести тест цвета на одной пряди. Это гарантирует получение желаемого оттенка и избежание неудачных результатов, таких как коричневый или желтый цвет.

«Окрашивание седых волос в домашних условиях может привести к ужасным сюрпризам, но также может дать потрясающие результаты», говорит Дайан Гризель. «Если вы не хотите рисковать, обязательно проведите пробное окрашивание».

Выберите самую светлую прядь волос, покрасьте ее и оцените результат после указанного времени, чтобы избежать неестественных оттенков на всей голове.

Когда выбираете оттенок красителя, следует учитывать свой естественный цвет волос. Если вы брюнетка или шатенка с седыми волосами, рекомендуется выбирать оттенок, близкий к натуральному, или максимум на один-два тона светлее. Если вы блондинка или полностью седая женщина, то можете выбрать любой цвет, который вам нравится. Однако, если цвет яркий или сильно отличается от естественного, отрастающие корни могут выглядеть слишком контрастно. В таких случаях рекомендуется смешивать оттенки красителей, например, свой натуральный и желаемый в пропорции 25% и 75% соответственно.

Еще один важный аспект – правильное рассчитать количества красителя. В инструкциях к большинству красок для волос рекомендуется использовать всю краску, входящую в комплект, но это не обязательно, особенно если у вас тонкие волосы.

Для получения желаемого цвета волос, очень важно не нарушать рекомендованное время воздействия краски. Это время обычно составляет от 15 до 30 минут и зависит от конкретного продукта. Проявитель, который входит в состав краски, начинает удалять ваш собственный цвет в течение первых двух третей времени, после чего новый оттенок начинает закрепляться на волосах. Но если вы решите смыть краску слишком рано, то существует риск получить непредсказуемый цвет, который не продержится на волосах достаточно долго. Поэтому очень важно следить за временем воздействия краски и не смывать ее раньше указанного времени, чтобы получить желаемый цвет и долговременный эффект.

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