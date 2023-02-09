Как преодолеть сонливость во время поездки за рулем: действенные советы

Даже опытные водители способны уснуть за рулем. Но существуют действенные методы, которые позволят быстро прийти в чувства и сфокусироваться на дороге.
Подробнее об этом информирует uaportal.com.
1. Диалог
Считается лучшим способом, который поможет не уснуть. Ведь рядом сидящий человек ведет разговор, и если водитель начнет дремать, то пассажир сразу это поймет и разбудит сонного. Однако и восхищаться не стоит, поскольку во время разговора водитель может отвлечься и создать аварийную ситуацию на дороге.
2. Радио
Лучше включать не расслабляющие радиостанции, а те, которая не очень нравится, ведь они вызывают некоторое раздражение, что поможет на время забыть о сне.
3. Пение
Подпевайте песням, и чем громче, тем лучше. При достаточно громком пении начинают активнее работать легкие, в кровь поступает больше кислорода и весь организм просыпается. А вспоминая слова и мелодию, вы стимулируете мозговую деятельность.
4. Тонизирующие напитки
Чай, кофе, горячий шоколад способны придать бодрости. Можно также выпить энергетические напитки на основе кофеина и гуараны, однако злоупотреблять такими «энергетиками» нельзя. Можно еще выпить холодный напиток, ведь он способен взбодрить рецепторы.