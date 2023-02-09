Как преодолеть сонливость во время поездки за рулем: действенные советы

Иногда длительная поездка за рулем может настолько измотать, что человек способен заснуть просто за рулем авто во время движения.

Даже опытные водители способны уснуть за рулем. Но существуют действенные методы, которые позволят быстро прийти в чувства и сфокусироваться на дороге.

Подробнее об этом информирует uaportal.com.

1. Диалог

Считается лучшим способом, который поможет не уснуть. Ведь рядом сидящий человек ведет разговор, и если водитель начнет дремать, то пассажир сразу это поймет и разбудит сонного. Однако и восхищаться не стоит, поскольку во время разговора водитель может отвлечься и создать аварийную ситуацию на дороге.

2. Радио

Лучше включать не расслабляющие радиостанции, а те, которая не очень нравится, ведь они вызывают некоторое раздражение, что поможет на время забыть о сне.

3. Пение

Подпевайте песням, и чем громче, тем лучше. При достаточно громком пении начинают активнее работать легкие, в кровь поступает больше кислорода и весь организм просыпается. А вспоминая слова и мелодию, вы стимулируете мозговую деятельность.

4. Тонизирующие напитки

Чай, кофе, горячий шоколад способны придать бодрости. Можно также выпить энергетические напитки на основе кофеина и гуараны, однако злоупотреблять такими «энергетиками» нельзя. Можно еще выпить холодный напиток, ведь он способен взбодрить рецепторы.