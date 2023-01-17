Забытый жест на дороге, который должен знать каждый водитель

Несмотря на обилие современных технологий, условные сигналы водителей до сих пор не потеряли своей актуальности.

Условные сигналы фарами пока еще присутствуют на дорогах и достаточно распространены. В то же время жесты руками понемногу уходят в прошлое. Но иногда, проезжая по дорогам общего пользования, можно встретить водителя, который едет вам навстречу, скрестив руки.

Об этом пишет портал Bigmir.

Первая мысль, увидев подобный жест – водитель на встречке пытается предупредить вас о какой-то опасности или же показать, что дорога перекрыта и по ней и вовсе невозможно проехать. В зависимости от ситуации этот жест может иметь несколько значений:

впереди авария или большая пробка;

впереди закрыта дорога из-за ремонта, стихийного бедствия и т.п.;

водитель едет по улице с односторонним движением не в ту сторону (в этом случае такой жест могут показать даже пешеходы).

«Сегодня этот жест понемногу теряет свою актуальность благодаря навигаторам, способным предупредить водителей о любой опасности. Также на дорогах становится все больше авто с тонированными передними стеклами, и показывать какие-то жесты руками становится бессмысленным. В то же время, если вы когда-нибудь увидите на дороге водителя, показывающего скрещенные руки, вы будете знать, что это значит», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, израильская компания представила летающий автомобиль. Он оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.

Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час.

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