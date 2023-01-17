Забытый жест на дороге, который должен знать каждый водитель

Условные сигналы фарами пока еще присутствуют на дорогах и достаточно распространены. В то же время жесты руками понемногу уходят в прошлое. Но иногда, проезжая по дорогам общего пользования, можно встретить водителя, который едет вам навстречу, скрестив руки.
Об этом пишет портал Bigmir.
Первая мысль, увидев подобный жест – водитель на встречке пытается предупредить вас о какой-то опасности или же показать, что дорога перекрыта и по ней и вовсе невозможно проехать. В зависимости от ситуации этот жест может иметь несколько значений:
- впереди авария или большая пробка;
- впереди закрыта дорога из-за ремонта, стихийного бедствия и т.п.;
- водитель едет по улице с односторонним движением не в ту сторону (в этом случае такой жест могут показать даже пешеходы).
«Сегодня этот жест понемногу теряет свою актуальность благодаря навигаторам, способным предупредить водителей о любой опасности. Также на дорогах становится все больше авто с тонированными передними стеклами, и показывать какие-то жесты руками становится бессмысленным. В то же время, если вы когда-нибудь увидите на дороге водителя, показывающего скрещенные руки, вы будете знать, что это значит», — говорится в материале.
Как сообщал Курсор, израильская компания представила летающий автомобиль. Он оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.
Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час.
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