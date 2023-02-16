Как при помощи уксуса очистить экран телевизора и ноутбука от отпечатков пальцев

Для того чтобы избавиться от отпечатков на экране телевизора или ноутбука можно купить специальную тряпку и средство для щадящей чистки экрана. Но можно сэкономить деньги и использовать уксус, который есть у каждой хозяйки на кухне.

Подробнее об этом информирует сайт Апостроф.

Многие эксперты утверждают, что вытирать пыль и чистить экран телевизора необходимо хотя бы один раз в неделю – это обеспечит более четкое изображение без пыли или отпечатков пальцев, а также продлит срок эксплуатация бытовой техники.

Для того, чтобы качественно очистить экран телевизора или ноутбука с помощью экологичного средства, понадобятся следующие ингредиенты:

— уксус 7% или 9%,

— дистиллированная вода,

— полотенце (тряпка) из микрофибры.

Поэтапное использование уксусного раствора для очистки экрана телевизора и ноутбука:

1. Для начала требуется выключить прибор и вынуть вилку из розетки.

2. Протираем экран тканью из микрофибры, пока на нем не останется пыли и грязи.

3. А после этого нужно вытереть экран мягкой тканью, смоченной в растворе воды и уксуса, чтобы удалить стойкие пятна жира или отпечатки пальцев.

4. Смахиваем пыль с верхней и нижней части телевизора.

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