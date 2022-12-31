Как распознать плохого водителя: наиболее распространенные ошибки

Есть определенные ошибки, допускаемые на улицах почти всех крупных городов. Некоторые из них – из-за неосведомленности водителей, а некоторые – из-за наглости.

Каждый город имеет свою специфику движения. Трудно определить, какие из них лучше для вождения, но некоторые, безусловно, более удобны для водителя. Однако есть определенные ошибки, допускаемые на улицах почти всех крупных городов. Некоторые из них – из-за неосведомленности водителей, а некоторые – из-за наглости.

Об этом говорится в материале портала Экономические новости.

Блокировка перекрестков

Водителю транспортного средства запрещается выезжать на перекресток, если на перекрестке или за ним нет места для продолжения движения. Жаль, что многие водители никогда не слышали об этом положении. Поломка часто случается в пробке, когда водители пытаются оставить как можно меньше промежуток между автомобилями. Ведь не может быть, чтобы в нее какой-нибудь умник протиснулся.

Отстаивание своей позиции часто заканчивается блокировкой всего перекрестка. Все стоят, а некоторые машины могли бы ехать. Это касается как перекрестков со светофорами, так и без них.

Остановка на светофоре

Чтобы на указателе засветилась зеленая стрелка, иногда приходится ждать своей очереди. Но при его появлении можно быстро и приятно совершить маневр поворота или разворота. Тогда не нужно никому уступать место.

Некоторые водители, однако, проспали лекцию о сигнализации на трассе, потому что бывает, что после въезда на перекресток тормозят или совсем останавливаются, чтобы дать дорогу. На самом деле никто, но нужно время, чтобы понять. В результате вместо десяти машин проехало всего четыре.

Стоянка перед пешеходными переходами

Парковка автомобиля в многолюдном городе иногда требует большого терпения. Однако некоторые люди любят выбрать легкий путь и использовать пространство между последним припаркованным автомобилем и проходом. Откуда эта идея? Часто по незнанию правил, запрещающих парковаться на расстоянии ближе 10 метров перед переходом, а в случае дорог с двусторонним движением – также за ним.

Эта норма создана не для того, чтобы усложнять жизнь водителям, а для обеспечения безопасности пешеходов. Автомобили, стоящие прямо перед зеброй, значительно ухудшают видимость, и пешеход вынужден выходить из-за препятствия.

Слишком поздняя подача сигнала о маневре

В правилах сказано о сигнализации про намерение развернуться заранее. Это не точный термин, но немного фантазии достаточно, чтобы понять, когда следует включить индикатор. К сожалению, случается, что многие водители сигнализируют о повороте налево, когда они уже на перекрестке. Если бы полоса также была предназначена для движения по прямой, то подача сигнала раньше позволила другим водителям переместиться в правую полосу и продолжить движение.

Еще один пример – парковка. Здесь также стоит дать знать окружающим на дороге, что мы ищем парковочное место, а не включать поворотник в последний момент, когда замечаешь разрыв и резко тормозишь.

Частое изменение полос движения

Существует неписаное правило, что полоса, на которой вы находитесь, двигается медленнее всего. Многие водители пытаются обмануть систему и в интенсивном движении постоянно перескакивают с одной полосы на другую, как только замечают, что она двигается быстрее.

В результате никто не движется быстрее, а наоборот. Смена полосы часто заставляет других водителей тормозить, что приводит к лавинообразному торможению автомобилей сзади.

Неправильная парковка на тротуарах

Есть несколько правил остановки автомобиля на тротуаре, но одно из них не особенно нравится водителям. Речь идет о том, чтобы оставить место для пешеходов. Ширина тротуара, остающегося для пешеходов после стоянки, должна быть не менее 1,5 метра.

Это положение полностью исключает парковку на некоторых тротуарах, но отдельных водителей это не слишком волнует. Иногда они оставляют всего несколько десятков сантиметров места.

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