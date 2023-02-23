Как расправиться с пылью в доме с помощью самодельного спрея

Эти спреи гораздо экологичнее чем различные бытовые химикаты, которые обычно используются при уборке.

Пыль, как мы знаем, является одной из главных проблем в домашней гигиене. Она может вызывать аллергические реакции, раздражение глаз и дыхательных путей, а также ухудшать качество воздуха в помещении. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется регулярно удалять пыль с поверхностей в доме. Однако, традиционные способы уборки, такие как использование чистящих средств на основе химических веществ, могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

Подробнее об этом информирует портал santeplusmag.com.

Чтобы избежать этого, можно использовать экологически чистые спреи от пыли, которые можно легко приготовить самостоятельно. Вот три эффективных рецепта:

Спрей на основе цитрусовых масел — для этого вам потребуется ½ литра воды, 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды и несколько капель эфирного масла апельсина, лимона, кедра или мандарина. В пульверизатор налейте воду, затем добавьте жидкость для мытья посуды и эфирные масла. Хорошо перемешайте и использовать для очистки мебели и других предметов в доме. Мыльный спрей — для его приготовления необходимо ½ литра воды, 1 столовая ложка хлопьев марсельского мыла и несколько капель эфирного масла на ваш выбор. Для начала доведите воду до кипения, затем добавьте хлопья марсельского мыла и размешайте, пока мыло не растворится. Дайте остыть, затем добавьте эфирное масло и перемешайте. Перелейте полученный раствор в бутылку с распылителем и встряхните перед использованием. Спрей на основе пищевой соды — для его приготовления нужно ½ литра воды и 2 столовые ложки пищевой соды. В распылитель налейте воду, затем добавьте пищевую соду и хорошо встряхните. Используйте полученный раствор для дезинфекции и удаления пыли с различных поверхностей.

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