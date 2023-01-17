Как разложить продукты в холодильнике, чтобы они долго хранились

Внутри холодильника бактерии могут попадать из одного продукта на другие.

В холодильнике нужно также соблюдать порядок, если все продукты будут на правильных местах, это будет способствовать их длительному хранению.

Об этом пишет Foodsafety.

Одно из самых главных правил — хранить отдельно сырые продукты от приготовленных. То есть сырые продукты должны быть на одной полке, а приготовленные на другой. Также важно не переполнять холодильник, чтобы еда не стояла слишком близко друг к другу, поскольку бактерии могут попадать из одного блюда на другое. Еще один немаловажный момент: если в холодильнике что-то пролилось, нужно сразу это вытереть.

Итак, одну полку в холодильнике нужно выделить для сырого мяса и рыбы, яиц и других необработанных продуктов. Как правило, для этого отлично подойдет нижняя полка. Все нужно хранить в закрытых контейнерах. На верхней полке стоит разместить колбасы, салаты, кастрюлю с приготовленным супом, а на средней — молочные продукты.

В нижних ящиках принято хранить овощи, фрукты и зелень. Там не так холодно, а еще нет контакта со стенкой холодильника, так что зелень или салат не примерзнут к ней.

Дверца холодильника – самое теплое место. Там можно хранить продукты, которые содержат какие-нибудь консерванты, поэтому вряд ли испортятся. К примеру, открытые банки консервов, начатые соки или варенье.

«Курсор» писал ранее, что многие считают, что лучший способ сохранить свежесть продуктов — положить их в холодильник. Но, оказывается, ряд продуктов при таком хранении теряет не только вкусовые качества, но и пользу и даже могут стать опасными для здоровья.

Еще мы писали, что эксперты составили список продуктов, которые категорически нельзя замораживать.