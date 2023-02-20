Диетолог объяснил, как нужно заедать стресс, чтобы не набрать лишний вес

Диетолог Людмила Рыбак утверждает, что люди часто едят сладости, чтобы получить так называемый гормон счастья, но на самом деле наш мозг нуждается в строительных материалах, а не в сладостях.

Об этом сообщает «Факты«.

Поскольку мозг ищет самый простой выход, сладости всегда находятся на виду и манят к перекусу. Даже если человек съест конфету, его организм все равно будет сигнализировать о голоде, потому что организм нуждается в белках, жирах и углеводах.

«В последнее время мы употребляем слишком много углеводов, в том числе сладостей и других рафинированных продуктов, таких как соусы, кетчупы и майонез, которые содержат много сахара. Чтобы не набрать лишний вес, рекомендуется соблюдать режим питания и не пропускать приемы пищи», — утверждает диетолог.

Если у вас нет времени приготовить завтрак, обед и ужин, можно позаботиться об этом заранее.

«Найдите время, чтобы приготовить больше еды и разделить ее на несколько приемов. Завтрак должен быть белковым, например, из яиц, творога или йогурта без добавок. На столе должны быть овощи и один фрукт, который поможет стабилизировать уровень углеводов в организме», — советует специалист.

Так, обед для взрослого должен включать 200 грамм мяса, лучше всего птицу, телятину, баранину или рыбу. Также следует употреблять овощной салат без майонеза. Этого достаточно для организма, и каши и картофеля можно не употреблять.

Ужин может быть похож на обед, но если нет аппетита, можно перекусить бульоном, кисломолочными продуктами, протеиновыми батончиками или фруктами.

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