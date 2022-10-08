Как выглядеть намного моложе: дешевый ежедневный способ по уходу за кожей

Все, что нужно для процедуры — огурец, который нужно охладить. Нарежьте овощ кружочками, положите на лицо и помассируйте.

Многие женщины отмечают, что такая процедура снимает отечность, улучшает цвет лица и даже разглаживает мелкие морщины. Также огурец поможет успокоить воспаление на коже.

Эксперты сходятся во мнении, что огурец лучше помогает коже, если он достаточно охлажден и заморожен. Огурцы также содержат витамин К, который может немного помочь с темными кругами под глазами.

Кроме того, огурцы могут помочь уменьшить выработку кожного сала, что важно при акне.

Важно также учитывать, что если огурец слишком холодный, можно обернуть его тонкой тканью. Если оставить лед или очень холодные поверхности на коже слишком долго, это может вызвать покраснение и даже обморожение, поэтому будьте осторожны. Массируйте круговыми движениями и сосредоточьтесь на лбу, щеках, подбородке, челюсти, и области вокруг рта, советуют специалисты.

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