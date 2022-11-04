Какими домашними средствами можно лечить сухие губы

Если не лечить сухие губы, они могут стать для вас кошмаром с кровотечением. Вот 4 домашних средства от сухости губ, которые могут вам помочь.

Если отсутствие ухода превратило ваши губы в кровоточащий кошмар, эти средства от сухости губ идеально вам подойдут, пишет медпортал HealthShots. Но если вы боретесь с хронической сухостью губ, это может быть признаком чего-то серьезного, и вам следует обратиться к врачу.

1. Алоэ вера от сухости губ

Это лекарственное растение известно своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Вот почему это идеальное средство для кожных заболеваний, таких как потрескавшиеся губы. Согласно исследованию, опубликованному в Индийском журнале дерматологии, алоэ вера содержит полисахариды и гормоны роста, которые способствуют быстрому заживлению ран.

Как использовать: Выньте гель из листьев алоэ вера и храните его в контейнере. Наносите его на губы по крайней мере 2-3 раза в день для достижения результатов.

2. Мед от сухости губ

Вы думали об использовании меда для устранения сухости губ? Оказывается, это успокаивающее средство, которое помогает увлажнить губы.

Как использовать: Нанесите немного меда на губы и оставьте на 20-30 минут. Помассируйте губы круговыми движениями, а затем очистите их.

3. Топленое масло от сухости губ

Исследования показали, что топленое масло содержит определенные кислоты, которые могут оказаться полезными для пересохших губ.

Способ применения: нанесите масло прямо на губы пальцами. Оставьте на 15-20 минут после нанесения, прежде чем снимать. Делайте это хотя бы раз в день.

4. Кокосовое масло от сухости губ

Губы легко теряют влагу, потому что кожа там тонкая. Кокосовое масло является одним из лучших средств от сухости благодаря своему увлажняющему действию.

Способ применения: Нанесите кокосовое масло на губы с помощью ватного диска. Помассируйте губы в течение 1 минуты и оставьте. Вы также можете нанести его на ночь и оставить на ночь для достижения наилучших результатов.

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