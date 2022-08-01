Контактные линзы: почему в них нельзя спать

Сон в линзах грозит обезвоживанием и может привести к гипоксии и отеку роговицы. В крайнем случае для этих целей нужны специальные круглосуточные контактные линзы.

Многие оценили удобство контактных линз и проводят в них большую часть времени. Однако спать нужно без них.

Врачи настоятельно рекомендуют перед сном снимать линзы, и они объяснили — почему.

Роговица глаза не имеет лимфатических и кровеносных сосудов, поэтому доступ кислорода обеспечивается из окружающей среды и слезной пленки.

Эксперты пояснили, что контактные линзы под закрытыми ресницами ограничивают доступ воздуха и слезной жидкости. Это приводит к пересыханию глазной поверхности, что может привести к гипоксии и отеку роговицы, считают эксперты.

Если вы намерены оставлять линзы на ночь, то следует выбрать специальные круглосуточные контактные линзы. Их особенность в том, что они пропускают кислород и увлажняют глаза. Однако постарайтесь не злоупотреблять этим — оптимальное время нахождения в любых линзах не более 6-8 часов.

Что делать, если вы забыли на ночь снять линзы? Окулисты рекомендуют в таком случае воспользоваться увлажняющими каплями для глаз, после этого дать им впитаться и только тогда снимайте. Если линзы не увлажнить, то есть риск повредить роговицу из-за сухости.

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