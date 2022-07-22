Медики назвали продукт, который продлевает жизнь на 10 лет и возвращает молодость кожи

Продукт, который называют секретом долголетия японцев, медики со всего мира рекомендуют включать в свой рацион регулярно. Особенно он полезен женщинам.

Вернуть молодость и сохранить красоту помогает лосось. Это незаменимый продукт для женщин. Впрочем, и мужчинам он очень полезен.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Ряд специалистов уверены, что лосось является лучшим продуктом против старения. Употребление лосося пару раз в неделю может помочь сохранить кожу молодой и увлажненной. Дерматологи уверяют, что после нескольких недель употребления пищи на основе лосося мимические морщины и дряблая кожа могут значительно улучшиться. Исследования показали, что длительное потребление лосося может продлить жизнь на 10 лет.

Врач объясняет, что лосось является превосходным источником длинноцепочечных жирных кислот Омега-3. 100 граммов лосося содержат примерно 2,3 грамма Омега-3 жирных кислот, Они являются основными питательными веществами, которые человеческий организм не может синтезировать, а должен получать из пищи.