Медики назвали продукт, который продлевает жизнь на 10 лет и возвращает молодость кожи

Вернуть молодость и сохранить красоту помогает лосось. Это незаменимый продукт для женщин. Впрочем, и мужчинам он очень полезен.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Врач объясняет, что лосось является превосходным источником длинноцепочечных жирных кислот Омега-3. 100 граммов лосося содержат примерно 2,3 грамма Омега-3 жирных кислот, Они являются основными питательными веществами, которые человеческий организм не может синтезировать, а должен получать из пищи.
Последние исследования показывают, что увеличение потребления Омега-3 или повышение уровня вещества в организме может замедлить процесс старения и снизить риск многих хронических заболеваний, отметила специалист.
Ранее Курсор писал, что медики назвали полезные свойства витамина А.
Кроме этого, ученые обнаружили связь между группой крови и риском рака. Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили связь между определенными группами крови и риском рака.