Медики назвали продукт, который продлевает жизнь на 10 лет и возвращает молодость кожи

20:43, Сегодня
Здоровье и медицина
кусок красной рыбы на тарелке фото
Фото: pixabay.com

Продукт, который называют секретом долголетия японцев, медики со всего мира рекомендуют включать в свой рацион регулярно. Особенно он полезен женщинам.

Вернуть молодость и сохранить красоту помогает лосось. Это незаменимый продукт для женщин. Впрочем, и мужчинам он очень полезен.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Ряд специалистов уверены, что  лосось является лучшим продуктом против старения. Употребление лосося пару раз в неделю может помочь сохранить кожу молодой и увлажненной.  Дерматологи уверяют, что после нескольких недель употребления пищи на основе лосося мимические морщины и дряблая кожа могут значительно улучшиться. Исследования показали, что длительное потребление лосося может продлить жизнь на 10 лет.

Врач объясняет, что лосось является превосходным источником длинноцепочечных жирных кислот Омега-3. 100 граммов  лосося содержат примерно 2,3 грамма Омега-3 жирных кислот,  Они являются основными питательными веществами, которые человеческий организм не может синтезировать, а должен получать из пищи.

Последние исследования показывают, что увеличение потребления Омега-3 или повышение уровня вещества в организме может замедлить процесс старения и снизить риск многих хронических заболеваний, отметила специалист.

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Кроме этого, ученые обнаружили связь между группой крови и риском рака. Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили связь между определенными группами крови и риском рака.

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Автор материала:
Тали Малкина
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