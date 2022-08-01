Продукты, которые помогут печени быстро восстановиться после алкоголя

Запустить процессы восстановления печени после чрезмерной нагрузки от алкогольной интоксикации помогут лактобактерии, которые в ближайшее время будут входить в состав новых гепатопротекторов.

Максимальную нагрузку из всех органов после употребления алкоголя испытывает печень. Если такие состояния повторяются часто, то печень теряет способность перерабатывать и расщеплять жиры. Накапливание в печени жировых отложений приводит к циррозу.

Врачи обращают внимание, что следует соблюдать осторожность с алкогольными напитками. И нужно помогать печени восстанавливаться после чрезмерной нагрузки. Как выяснили китайские ученые из Цзилинского университета, лактобактерии обладают свойством помогать регенерации важного органа пищеварительной системы.

Лактобактерии — это анаэробные бактерии, которые осуществляют расщепление лактозы и углеводов в молочнокислую кислоту. Их максимальное содержание отмечается в кефире, йогуртах, тане, аэране, сыре, сметане и других кисломолочных продуктах.

В ходе проведенных на мышах экспериментов, длившихся 8 недель, ученые выяснили, что употребление добавок с лактобактериями привело к меньшему накоплению жира в печени, чем в той группе, где не применяли добавок.

Таким образом, лактобактерии не только восстанавливают кишечную микрофлору, но и помогают печени восстановиться после повреждений, последовавших за употреблением алкоголя. Введение самого распространенного штамма лактобактерий, Lactobacillus rhamnosus, способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени.

Китайские ученые уверены, что их открытие приблизит создание новых гепатопротекторов, помогающих восстановлению печени.

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