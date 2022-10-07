Контролируйте выпадение волос и стимулируйте их рост с помощью этих трех луковых масок

Если вам интересно, как использовать луковый сок для роста волос и контроля их выпадения, здесь мы расскажем о трех домашних масках для волос.

Иногда естественный уход — лучший способ позаботиться о наших волосах. На самом деле сегодня ряд брендов предлагают натуральные средства по уходу за волосами, и лук является одним из наиболее часто используемых ингредиентов.

Помимо улучшения вкуса и текстуры блюда в кулинарии, лук также может принести пользу волосам, улучшая их рост и уменьшая их выпадение. Его можно использовать для придания объема волосам, а регулярное использование также может предотвратить выпадение волос.

Чтобы узнать, как использовать луковый сок для роста волос и предотвращения некоторых проблем с волосами, Health Shots поговорили с индийским доктором Ринки Капур, консультантом-дерматологом, косметическим дерматологом и дермато-хирургом The Esthetic Clinics.

Вот 3 луковые маски для волос, которые, по словам доктора Капура, решат все ваши проблемы с волосами:

1. Маска из меда и лукового сока

Эта маска помогает волосам удерживать влагу, действуя как естественный кондиционер, и укрепляет волосяные фолликулы, предотвращая повреждение и сухость волос.

Сделайте маску, смешав одну столовую ложку меда хорошего качества с половиной чашки свежего лукового сока.

Нанесите на кожу головы и длину волос и аккуратно помассируйте.

Оставьте на 15 минут.

Смойте мягким шампунем и кондиционером.

Вы можете использовать его один раз в неделю.

2. Маска из лукового сока и имбиря

Этот компресс обладает противовоспалительным действием и улучшает кровообращение. Вот почему он отлично подходит для стимулирования роста волос.

В зависимости от длины ваших волос возьмите равные порции имбирного и лукового сока и хорошо перемешайте.

Нанесите эту комбинацию на кожу головы и хорошо помассируйте.

Оставьте примерно на час, прежде чем смыть мягким шампунем и кондиционером.

Используйте эту маску для волос через день.

3. Кокосовое масло и луковый сок

Эффективность кокосового масла для волос не вызывает сомнений. Эта маска помогает восстановить фолликулы и лечит кожу головы изнутри. Для общего здоровья волос эта маска хороша.

Смешайте кокосовое масло и луковый сок в соотношении 1:1.

Нанесите на кожу головы и длину волос.

Оставьте на 30 минут.

Смыть мягким шампунем и кондиционером.

Используйте эту маску для волос один или два раза в неделю.

Совет: поскольку луковый сок может быть жидким, не забудьте накинуть на плечи полотенце, чтобы защитить одежду, или наденьте шапочку для душа, чтобы прикрыть волосы. Также проверьтесь на аллергию, прежде чем использовать луковый сок для кожи головы.

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