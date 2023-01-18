Лайфхак от бывалого туриста: какое место в самолете самое лучшее

Во время длительного перелета туристу пришлось терпеть удары в спинку кресла весь полет, поэтому он поклялся никогда не повторять этот опыт.

Британский турист Джон Берфитт удивил своим подходом к выбору места в самолете при длительных перелетах. Джон часто летает и считает самым удобным местом в самолете то, что большинство людей считает«худшим».

Об этом сообщает The Mirror.

Опытный путешественник рассказал, что он выбирает то самое, нелюбимое всеми, «плохое» место, когда планирует отдохнуть и хочет хорошо выспаться. Это особенно актуально при продолжительных перелетах, когда без сна не обойтись.

Речь идет о месте у окна в задней части салона рядом с туалетами – считается, что там присутствует запах от туалетов, а рядом часто выстраивается очередь, желающая туда попасть.

Однако Джон Берфитт целенаправленно бронирует только его, несмотря на предупреждение стюардесс о том, что в этой части часто уловим запах туалета. Однако все это тускнеет по сравнению с единственным преимуществом задних кресел, считает эксперт, – сзади нет туристов. Он объяснил, что однажды ему пришлось терпеть удары в спинку кресла весь полет и с тех пор он поклялся никогда не повторять этот опыт.

Кроме того, он всегда радует себя надеждой, что стюардессы могут пожалеть и предложить бесплатное повышение класса обслуживания. Напомним, что в этом случае советуют бортпроводницы. Многое зависит от одежды, которую выбрал для перелета пассажир. Также ценится вежливость в общении с персоналом и отказ от алкоголя.

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