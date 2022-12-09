Лайхфак: как отличить заряженную батарейку от разряженной

Чтобы оценить уровень заряда в аккумуляторе, можно уронить батарейку с небольшой высоты на ровную поверхность.

Часто дома в самый нужный момент оказывается, что все батарейки разряжены. Как не попасть в такую ситуацию и вовремя отследить, что батарейку пора менять, рассказали эксперты.

Чтобы не получилось, что во всех пультах одновременно останутся «севшие» батарейки, их можно проверять.

Для определения остаточного заряда в аккумуляторе можно выполнить простое действие — уронить батарейку с небольшой высоты на ровную поверхность, например на пол или стол. Важно обеспечить условие, чтобы аккумулятор расположился после падения вертикально.

Если после удара о поверхность батарейка падает на бок, не отскакивая, то она считается заряженной.

Если аккумулятор подскочил несколько раз до приземления, то в нем практически не осталось заряда или его нет вообще.

Также существует еще один простой способ, для этого даже не придется вставать.

Просто возьмите аккумулятор, расположите его плюсовой стороной вверх, и уроните его на ровную поверхность с высоты около десяти см. Заряженная батарея займет вертикальное положение. А если она упадет на бок, можете смело ее выбрасывать

Обратите внимание, что заряженная наполовину батарея будет немного отскакивать от поверхности.

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