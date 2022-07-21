Медики перечислили напитки, которые вредят поджелудочной железе

Эксперты назвали напитки, которыми нельзя злоупотреблять, иначе могут появиться серьезные проблемы со щитовидной железой.

Поджелудочная железа — важный орган пищеварительной системы, который необходим для усвоения питательных веществ. Но есть напитки, регулярное употребление которых может ему нанести серьезный вред.

Об этом сообщает издание Wworld.

Медики настоятельно рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками, потому что они разрушают ткани поджелудочной железы, а из-за этого она не может нормально функционировать, поэтому возрастает риск воспалительных процессов.

Также стоит ограничить в рационе газированные напитки, потому что в их составе много сахара, красителей и искусственных добавок, которые в большом количестве могут спровоцировать панкреатит.

Еще не стоит увлекаться фруктовыми соками, потому что их частое употребление может нарушить пищеварительный процесс. Большое количество кислоты раздражает ткани поджелудочной железы и может вызвать неприятные симптомы.

Медики также не советуют употреблять на голодный желудок кофе, потому что оно негативно действует на стенки желудка. А еще следует отказаться от энергетических напитков, потому что в их составе есть таурин, разрушающий клетки органа.

«Курсор» писал ранее, что исследование, проведенное в Иране, показало, что очень горячие напитки могут быть связаны с повышенным на 90% риском заболеть раком пищевода.